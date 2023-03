BBB 23: Fred Desimpedidos e Larissa discutem durante festa e internautas cogitam fim de ‘Laried’: “Eu vou recuar”

Durante a noite de ontem, quarta-feira (1), ocorreu a Festa do Líder no BBB 23, ocasião que acabou gerando alguns desconfortos para os integrantes do Quarto Deserto. Além da grande briga entre Cara de Sapato e MC Guimê, quem também protagonizou um momento mais sério, foi Larissa e Fred Desimpedidos.

Recentemente, os confinados já começaram a protagonizar alguns atritos entre si, chegando a conversar sobre o assunto. Em um determinado momento da festa, o casal Laried voltou a ter uma DR, o que chamou bastante atenção dos internautas, fãs da dupla.

“Você tá se divertindo sem mim. Eu tô me divertindo sem você. E quando a gente tá junto, é gostoso. Isso pra mim é viver, tá ligada? (…) A gente não tá forçando, tá só vivendo. Eu quero muito que você seja feliz. Comigo ou sem mim”, disse Fred, enquanto estava ao lado de Larissa, no Jardim.

“A partir do momento que você recuar, eu vou recuar. Eu não quero prejudicar você e não quero me prejudicar. Eu falei desde o começo pra você que minha intenção era não ficar com ninguém aqui, porque não quero que me vinculem a ninguém. A partir do momento que eu botar na minha cabeça que não é pra ser, não é pra ser, entendeu?”, disse Larissa, ao confessar sempre agir com a razão.

Nas redes sociais, entretanto, diversos internautas tentaram “adivinhar” o motivo da nova DR e o futuro do casal. “Larissa gosta do Fred, mas no momento quer manter só amizade, igual antes.”, disse uma pessoa. Outra internauta disparou: “Acho que a Larissa tem medo do casal estar atrapalhando o jogo dela, porém ela gosta do Fred e não consegue ficar longe dele”.