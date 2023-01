BBB 23: Arthur Aguiar mostra que tem ‘sangue de jogador’, prevê eliminação de brother e dá opinião sincera: “O pior inimigo dele lá dentro…”

Arthur Aguiar opinou, na manhã desta sexta-feira (27), sobre a volta de Fred Nicácio à casa do Big Brother Brasil. No Instagram Stories, o campeão da edição passada do reality show disse que o retorno do médico movimentará o jogo, mas destacou que a personalidade do fisioterapeuta o prejudicará.

Para o ator, o integrante do elenco Camarote será ‘sabotado’ pela própria língua. “Vou dar a minha opinião, tá? Na minha opinião, aconteceu exatamente o que eu achei que ia acontecer. Ele ia voltar, ia dar uma bela movimentada no jogo, mas, na minha opinião, o que vai matar ele no jogo, que vai tirar ele do jogo, é a própria língua, a própria boca, a maneira como ele fala, as coisas que ele fala, é o que eu acredito que vá fazer com que ele volte para o paredão em algum momento”, declarou o ex-Rebelde.

Arthur não acha bom o Fred Nicacio sair nesse momento, e ele sabe muito bem do que está falando, queria o Fred fora mas né… 🥱🍞🫶 pic.twitter.com/NWhB5cOH9i — Carina (@carinaa_011) January 25, 2023

O cantor ainda afirmou que acredita que o apresentador do Queer Eye Brasil não irá ao paredão de novo tão cedo. “Não acredito que vá ser breve, porque acredito que as pessoas estão achando que ele está muito forte aqui fora, a não ser que aconteça dele ir para o paredão por algum motivo, um contragolpe… mas acho difícil a casa toda votar nele”, continuou.

“E aí acho que quando ele for para o paredão, dependendo também de com quem ele for, acho que ele [Fred] sai. Então vamos acompanhar aí. Mas eu acho que o pior inimigo dele lá dentro é ele mesmo. Na minha opinião, tá? Lembrando que isso aqui é minha opinião e não é a verdade absoluta de nada”, finalizou o artista.

Fonte: BolaVip Brasil