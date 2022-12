Base Arpão: com apoio de cadela policial, mais de 20 quilos de drogas são apreendidos em fundo falso de embarcação

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), uma ação da Base Fluvial Arpão resultou na apreensão de 21 quilos de entorpecentes, na madrugada desta quarta-feira (21/12), durante abordagem a embarcação no município de Coari (a 367 quilômetros de Manaus).

A ação ocorreu durante o cumprimento da Operação Hórus/Fronteira Mais Segura. De acordo com o relatório policial, por volta das 5h, os policiais realizaram uma revista na embarcação Profeta Daniel I, quando a cadela policial Havana farejou o fundo falso de um móvel de madeira.

No total, os policiais apreenderam 19 tabletes de maconha tipo skunk, que contabilizaram 21,653 quilos de entorpecentes.

O responsável pelo entorpecente não foi identificado. A carga foi apreendida pelos agentes e encaminhada até para a delegacia de polícia da Base Fluvial Arpão. O prejuízo ao crime foi avaliado em R$ 324 mil.

Base Arpão

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), sob o comando do general Carlos Alberto Mansur, a Base Arpão é uma unidade que tem atuação integrada de efetivos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Federal, Força Nacional e Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

FOTO: Divulgação/SSP-AM