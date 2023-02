Banco Central permite uso do nome social em atendimentos

Transexuais ou travestis que utilizam nome social já podem solicitar essa forma de designação nos pedidos de informação ou registro de reclamações contra bancos e outras instituições financeiras supervisionadas pelo Banco Central (BC). A novidade começou a valer em janeiro e abrange os procedimentos demandados pelo sistema de Fale Conosco do órgão. Desde outubro do ano passado, o BC permitia o uso do nome social no Registrato, onde é possível consultar informações como dívidas em bancos e órgãos públicos, chaves Pix, operações de câmbio, entre outras.

A norma está amparada no decreto nº 8.727/2016, que trata do reconhecimento do nome social e da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal direta, bem como em autarquias e fundações.

Para utilizar o nome social junto ao atendimento do BC, é necessário a pessoa tenha esse registro incluído na base de dados da Receita Federal do Brasil. Um convênio estabelecido entre as duas instituições autorizou o cruzamento dessas informações. Assim, ao logar com o CPF por meio da conta gov.br no Fale Conosco ou no Registrato, o atendente é orientado a utilizar o nome social no tratamento com o usuário.

