Avião cai e piloto fica gravemente ferido com 80% do corpo queimado no interior do Amazonas

Um homem de 24 anos ficou gravemente ferido após um avião onde estava cair no município de Novo Aripuanã, no interior do Amazonas, na tarde desta terça-feira (21). Ele pilotava a aeronave e teve 80% do corpo queimado.

Segundo a Polícia Militar do município, a aeronave de pequeno porte caiu na comunidade Arara, nas proximidades do Hotel Sucundurí. As pessoas que estavam no estabelecimento ajudaram a socorrer a vítima.

Por meio de nota, a SES-AM informou que o homem foi transferido por UTI Aérea para Manaus, ainda durante a tarde.

Ele apresenta estado de saúde grave e o tratamento será acompanhado pela equipe da Centro de Tratamento de Queimados do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, para receber os atendimentos médicos.