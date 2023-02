Atletas do Pelci são destaque na Taça Amazonas de Jiu-jitsu Pro

Seis atletas do Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) foram medalhistas na Taça Amazonas de Jiu-Jitsu Pro, que aconteceu na Arena Amadeu Teixeira, no sábado (04/02). A competição teve o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) e contou com mais de 800 competidores.

“Ficamos felizes por saber que o Pelci vem trazendo resultados nas mais diversas modalidades. Nosso objetivo é fomentar todas as pérolas do esporte, que vêm conquistando seus títulos, para que o Amazonas esteja sempre no lugar mais alto do pódio”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Os atletas Alex Daniel, Antônio Francisco, Bianca Araújo, Emilly Kaylane, Raphaelly Oliveira e Jonathan Maxwell medalhistas na Taça Amazonas de Jiu-jitsu Pro integram o núcleo do Pelci de lutas, na Academia Norte Gold Team, localizada no bairro Santa Etelvina, onde atende mais de 80 jovens e crianças, com aulas gratuitas de jiu-jitsu e wrestling.

Mostrando a força do esporte e superando limites, Antônio Francisco é paratleta, possui distonia generalizada e também alcançou o 1° lugar no campeonato. “O esporte é para todos. Essa conquista é muito gratificante, tenho certeza que um dia vou realizar o meu sonho de disputar fora do Amazonas, quem sabe lutar um mundial, representando o Pelci”, destacou o campeão na categoria peso galo.

Organizada pela Federação Amazonense de Jiu-Jitsu Profissional (FAJJPRO), a Taça Amazonas de Jiu-Jitsu Pro abriu o calendário de atividades da modalidade, em 2023. Destaque na categoria infantojuvenil, o atleta faixa laranja, Alex Daniel ressaltou a importância do título.

“Estou muito feliz, consegui a medalha de ouro no campeonato, tive quatros lutas e venci por finalização. Meus oponentes eram fortes, mas eu estava mais preparado que eles”, comentou o medalhista.

Com duelos nas categorias Mirim, Infantil, Juvenil, Adultos e Master, a grande campeã do evento foi a Associação Nabil Jiu-jitsu (484 pontos); seguido da Aníbal Fight Jiu-Jitsu (398 pontos); Clube Pina BJJ (363 pontos); na quarta colocação; White House Jiu-jitsu School (208 pontos); na quinta posição; AJ Jiu-jitsu Team (158 pontos).

FOTOS: Rudson Renan/Faar