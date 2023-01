Atitude de MC Guimê com Lexa no ‘BBB 23’ é detonada na web: ‘Eu não perdoaria’

Depois de mandar uma série de mensagens carinhosas para se despedir da mulher, Lexa, antes de entrar no confinamento do hotel onde estão hospedados todos os participantes do “BBB 23”, uma atitude de MC Guimê está dando o que falar na web, antes mesmo da estreia oficial do reality show, que acontece nesta segunda-feira (16).

Acontece que o nome da cantora, com quem o artista reatou o casamento antes da virada do ano, não aparece nas playlists escolhidas pelo próprio Guimê para embalar momentos na casa. Divulgada pelo Multishow, a playlist escolhida pelo rapper tem músicas para curtir a festa, artistas favoritos e canções que definem a vida do cantor. Em nenhuma delas consta o nome ou alguma música cantada por Lexa.

Web critica escolhas de MC Guimê

Diante das escolhas do cantor, internautas detonaram o fato de Lexa não ter aparecido em nenhuma opção. “Ele não escuta a própria mulher!”, disparou uma internauta. “Meu Deus, que surreal”, comentou outra. “Eu não perdoaria”, avisou uma terceira seguidora.

“Vacilou não botou um som da mina dele. Se minha mina trabalhasse na mesma área que a minha seria o mínimo valorizar ela”, opinou um telespectador do programa. “Lexa vendo isso”, escreveu uma seguidora completando a frase com o emoji de um palhaço. Veja na galeria acima a playlist escolhida pelo artista!

MC Guimê pode ter escolhido músicas enquanto estava separado

Uma explicação para a ausência de Lexa nas playlists de MC Guimê é que o rapper pode ter escolhido os nomes das músicas e dos artistas no período em que estava separado da cantora. A explicação foi dada por uma fonte do jornalista Matheus Baldi, que revelou que o envio dessas informações, bem como de toda a documentação necessária para a entrada no reality show, é feito com bastante antecedência.

“A produção até poderia aceitar uma mudança na playlist do Guimê, caso ele pedisse. Mas em meio à correria do pré-confinamento, ele pode não ter lembrado disso”, completou Baldi.