Assustada, Camila Alves mostra estado de avião após ser atingido por raio enquanto voava

Camila Alves passou pelo o tipo de experiência que ninguém mais quer vivenciar. Na última quarta-feira, dia 1, a modelo brasileira, que é casada com o ator norte-americano Matthew McConaughey, estava no voo que foi atingido por um raio, e mostrou nas redes sociais o estado do avião após a forte turbulência, que deixou sete pessoas feridas.

De acordo com a NBC News, o voo 469 da Lufthansa saiu de Austin, no Texas, e tinha como destino à Alemanha. Contudo, enquanto ainda sobrevoava os Estados Unidos, na região do Tennessee, uma forte tempestade tomou conta do céu e a aeronave chegou a ser atingida por um raio a 37 mil pés de altitude.

Na mesma hora, os passageiros enfrentaram uma turbulência severa e aqueles que estavam sem cinto de segurança acabaram se machucando. Assim que recuperou o controle, os pilotos saíram da rota original e pousaram em Washington.

Em seu perfil no Instagram, Camila Alves avisou que estava bem e ainda compartilhou imagens da cabine do avião. No vídeo, comidas e itens estão espalhados pelo chão.

Ontem à noite, o avião caiu quase 4000 pés. Sete pessoas foram para o hospital, tudo estava voando por toda parte. Respeitando a privacidade das pessoas ao meu redor, só vou mostrar isso, mas o avião estava um caos, e a turbulência continuava chegando, escreveu.

E continuou:

O voo da Lufthansa que você está vendo no noticiário de hoje! Sim, esse. Graças a Deus todo mundo ficou bem. Devo dizer que todos no aeroporto de Washington onde passamos à noite foram muito gentis!

Veja:

