ASSUNTO IMPORTANTE TRATADO NO FNDE

Durante a reunião no FNDE foi tratado ainda, sobre a continuidade das obras de duas escolas em construção Rosa de Saron, de 12 salas de aulas, no bairro São Cristóvão e a Escola Municipal José Cesário no conjunto Resudencial Rio Madeira, para adequação dos projetos, e para a finalização dessas obras, que estão paralisadas.

É notícia boa para nossa educação local, é mais escolas, mais alunos estudantes, é educação de qualidade.

BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ