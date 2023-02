Assistir Vídeo: Wilson Lima coloca a estrutura do Estado à disposição da família de Amazonino Mendes para realizar todas as honras

O governador Wilson Lima (União Brasil) informou nesta segunda-feira (13) que colocou toda a estrutura do Estado à disposição da família de Amazonino Mendes para realizar, com todas as honras, o velório do ex-governador, que morreu no domingo (12).

Wilson Lima coloca a estrutura do Estado à disposição da família de Amazonino Mendes para realizar, com todas as honras pic.twitter.com/Oxz5fm9K9q — A crítica de Humaitá (@acriticahta) February 15, 2023

Wilson afirmou que entrou em contato com a família e que acatará o que for decidido. O governador lamentou mais uma vez a morte do político de 83 anos. “Coloquei o Estado à disposição para que sejam feitas todas as honras que merece um chefe de Estado”, disse Wilson.

Reprodução: Redes sociais