Assista: Dupla realiza chacina em bar após perder partidas de sinuca com aposta de R$ 4 mil e ser alvo chacota

Dois homens mataram sete pessoas depois de perderem aposta de R$ 4 mil em jogo de sinuca ocorrido em um bar, em Sinop, no Mato Grosso, na tarde desta terça-feira (21). Conforme Polícia Militar, os colegas os “zoaram” por terem perdido a partida. Câmeras de segurança do estabelecimento registram a ação criminosa.

No bar, eles jogavam baralho e sinuca na terça de Carnaval. Segundo a PM, os homens perderam uma primeira partida, foram buscar mais dinheiro, voltaram ao bar e perderam novamente. Depois de serem alvo de piadas das pessoas que participavam do jogo, foram até o carro e pegaram duas armas.

Um deles, com uma arma curta, rendeu as pessoas e as colocou na parede. Enquanto o outro chegou com uma espingarda e atirou nas vítimas.

Cinco homens com idades entre 35 e 48 anos e uma adolescente de 12 anos foram declarados mortos no local. A sétima vítima, um homem de 47 anos, chegou a ser socorrida ao Hospital Regional de Sinop em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

As vítimas foram identificadas como: Larissa Frazão de Almeida, 12 anos; Orisberto Pereira Sousa, 38 anos; Adriano Balbinote, 46 anos; Getulio Rodrigues Frazão Junior, 36 anos; Josué Ramos Tenório, 48 anos; Maciel Bruno de Andrade Costa, 35 anos; Elizeu Santos da Silva, 47 anos.

Os autores do crime, de 27 e 30 anos, foram identificados, mas não tiveram os nomes divulgados pela Polícia Judiciária. Até a manhã de hoje, ninguém foi preso.

Momento em que homem desce armado e atira contra as vítimas em bar de Sinop/MT pic.twitter.com/dURfUmV5uK — Babilônia (@babiloniaam) February 22, 2023



Momento em que homem desce armado e atira contra as vítimas em bar de Sinop/MT