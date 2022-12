Anitta abre o coração e revela que foi diagnosticada com vírus que pode causar doença grave: “Momento mais difícil da minha vida”

Há alguns meses, fãs de Anitta questionavam o fato de ela estar mais afastada das redes sociais do que de costume. Depois que ela deu entrada em um hospital de São Paulo na última quinta-feira (1º), os admiradores da cantora ficaram apreensivos. Durante o lançamento do documentário Eu, com Ludmila Dayer, Anitta revelou uma grave complicação de saúde: o diagnóstico do vírus Epstein–Barr (EBV), o mesmo que pode causar a esclerose múltipla.

A revelação foi feita durante uma entrevista coletiva para a imprensa após o lançamento do documentário. A cantora contou que recebeu um grande apoio de Ludmila, que também foi diagnosticada com o mesmo problema e que está sendo bem útil no tratamento da doença: “Há dois meses, passei pelo momento mais difícil da minha vida. No dia seguinte eu tive a notícia terrível e grudei nela [Ludmila]. Se eu estou falando, caminhando, respirando, vivendo, é pelo quanto que ela me ajudou. Eu não conseguia subir para o segundo andar da minha casa”, desabafou.

Anitta deu mais detalhes sobre a situação e seguiu falando sobre o apoio que teve da amiga: “Quando a gente começou todo esse contato, e saíram os resultados, eu estava com o mesmo vírus da Ludmila em fase inicial. Hoje em dia não existe coincidência. Por sorte, por destino, por tudo isso eu consegui nem chegar no estágio que a Ludmila chegou. Ela foi uma benção na minha vida e só alegria. Uma coisa que ela falou é que gente fica muito mais sensível em perceber pessoas que estão no mesmo caminho. As pessoas só vão no momento delas, no tempo delas”, explicou.

Ludmila, que assinou a direção do longa que foi produzido pela cantora, comentou sobre a situação que ela vivenciou: “Em um momento da minha vida, me senti muito sozinha. Quando a gente está passando por problemas de saúde mental, é um caminho muito solitário. E quando a gente acha informações que nos conseguem transformar e nos erguer, a gente entra num estágio de gratidão tão profundo e isso fez com quem eu quisesse dividir essa mensagem com as pessoas para que talvez aquilo que me ajudou um dia possa ajudar a outras pessoas também”, detalhou.