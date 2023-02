Anatel libera ativação do sinal 5G para 12 municípios do Amazonas

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) liberou o 5G para 12 municípios do Amazonas. Com a liberação, operadoras poderão solicitar o licenciamento e ativações de estações do sinal a partir de segunda-feira (27). Em Manaus, a ativação do 5G aconteceu em outubro de 2022.

De acordo com a Anatel, 347 cidades do Brasil receberam a autorização para a ativação do sinal, durante uma reunião na quinta-feira (23). Os municípios liberados poderão receber a instalação da faixa de 3,5 GHz, que possibilita o sinal 5G.

No Amazonas, as cidades autorizadas são as seguintes:

Itacoatiara

Manacapuru

Iranduba

Autazes

Presidente Figueiredo

Rio Preto da Eva

Manaquiri

Careiro

Careiro da Varzéa

Novo Airão

Itapiranga

Silves



Inicialmente, a previsão para as cidades era entre 2025 e 2026. No entanto, de acordo com as regras do Edital do 5G da Anatel, o início do uso poderia ser antecipado caso as condições necessárias sejam atendidas.

A agência apontou que a liberação da faixa não significa que redes do 5G serão instaladas de imediato nas localidades. Isto, porque a instalação do 5G nas cidades depende do planejamento individual de cada operadora.

O g1procurou as operadoras Tim, Claro e Vivo para saber quando irá acontecer a ativação do sinal nos 12 municípios amazonenses e aguarda retorno.

Internet 5G

Ainternet 5G é 20 vezes mais rápida do que as plataformas atuais em funcionamento, além de oferecer maior velocidade, estabilidade e menor tempo de resposta. Em novembro de 2021, a Anatel realizou o leilão do 5G e movimentou R$ 47,2 bilhões.

A promessa é que o 5G trará mais velocidade para baixar e enviar arquivos, reduzirá o tempo de resposta entre diferentes dispositivos e tornará as conexões mais estáveis.