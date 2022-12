Amazonprev destaca qualidade e agilidade do serviço de Agendamento Eletrônico para o atendimento presencial

A Fundação Amazonprev reforça a necessidade de aposentados e pensionistas, bem como seus representantes legais, atentarem à realização do agendamento eletrônico antes de se dirigirem à sede da instituição. O procedimento deve ser feito diretamente no site www.amazonprev.am.gov.br. Implantado em 2020, o sistema é necessário para organizar e agilizar o atendimento presencial.

De acordo com a coordenadora de atendimento ao público, Nelci Tomé, o Agendamento Eletrônico ajuda a reduzir em quase 100% o tempo de espera das pessoas, que buscam a Amazonprev para resolver assuntos previdenciários. Mesmo assim, ainda existem aqueles que insistem em não realizar o agendamento.

“É notória a qualidade que esse sistema agregou ao nosso serviço de atendimento, por isso temos que reforçar a importância de cumprir a regra. Queremos que as pessoas cheguem e sejam logo atendidas, sem precisar esperar por muito tempo ou ter que retornar outro dia por estarem sem a documentação necessária. Com o agendamento fica tudo mais organizado, tranquilo e confortável. Mas precisamos reforçar a necessidade de todos cumprirem o procedimento”, destaca Nelci.

Com o sistema de agendamento eletrônico, o segurado que necessita do atendimento presencial escolhe, de acordo com as opções disponíveis, o melhor dia e hora para resolver seus assuntos previdenciários e, desde o momento da confirmação, já é informado sobre os documentos que precisa apresentar. Outro ganho é que não existe espera. Basta chegar 5 minutos antes do horário agendado, para aguardar, apenas, a liberação automática do sistema para o atendimento.

A diretora-presidente da Fundação Amazonprev, Maria Neblina Marães, destaca a importância da agilidade e eficiência do sistema de agendamento eletrônico. “É uma comodidade e segurança que oferecemos aos nossos segurados, visto que são, na maioria, pessoas idosas. Com um tempo pré-determinado, podemos fazer um atendimento mais eficiente e humanizado, de excelência mesmo. Isso agrega qualidade ao trabalho e facilita a vida dos que buscam nossos serviços”, pontua Neblina.

Passo a passo

O acesso ao sistema é simples e intuitivo. Basta clicar no link “Agendamento”, disponível no site www.amazonprev.am.gov.br. O próximo passo é a realização de um cadastro e a criação de senha, o que permitirá visualizar os serviços disponíveis, datas e horários disponíveis. Após a confirmação, o usuário é informado sobre a documentação que deverá apresentar para o serviço agendado.

Dúvidas

Para informações ou dúvidas, a Amazonprev disponibiliza os seguintes canais de comunicação ao público: Central de Atendimento (3627-3401 e 3627-3421); Fale Conosco (3627-3424) ou e-mail [email protected]

FOTO: Divulgação/Amazonprev