Amazonastur realiza workshop de marketing digital com comunidades indígenas

Comunidades indígenas que trabalham o etnoturismo participam, até quinta-feira (09/03) do workshop de marketing digital, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur). Na ação, as comunidades aprendem como promover o etnoturismo nas redes sociais.

Integram o workshop as comunidades indígenas Cipiá, Tatuyo, Diakuru e Tuyuka, que fazem parte das Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Puranga da Conquista e do Tupé. Em julho do ano passado, as comunidades também receberam o plano de ordenamento turístico da Amazonastur.

Durante os quatros dias, o workshop irá auxiliar as comunidades, que fazem parte do Plano de Ordenamento Turístico desenvolvido pela Amazonastur, a atrair um maior público para as visitações e mostrar seus produtos turísticos por meio das redes sociais.

De acordo com a turismóloga do departamento de desenvolvimento e turismo da Amazonastur, Raíssa Tavares, a ação apresenta as novidades das ferramentas digitais.

“Nosso objetivo é sempre auxiliá-los a serem vistos e saber vender os serviços turísticos que oferecem. E com o workshop apresentamos as diversas plataformas de marketing, ferramentas para que eles possam chegar aos olhos do turista”, destacou.

O cacique do Cipiá, primeira comunidade a participar do workshop, na segunda-feira (06/03), Domingues Frances, conhecido como Gui em Dessana, relata que o workshop é importante para atrair visitantes e para compartilhar a cultura e vivência da comunidade.

“Os ensinamentos são muito bons para auxiliar no conteúdo que podemos compartilhar nas redes sociais e, ainda assim, trocar nossas experiências e vivências”, destacou o cacique.

Plano de Ordenamento

Com objetivo de desenvolver o etnoturismo, formatação do produto turístico, conscientização ambiental e qualificação profissional, a Amazonastur realiza um conjunto de ações do Plano de Ordenamento, desde julho do ano passado, nas quatro comunidades.

Entre as ações já realizadas estão o desenvolvimento de logotipos para cada comunidade, a partir de pesquisas realizadas in loco junto aos comunitários. Outra atividade concluída foi a oficina sobre sensibilização ao turismo e incentivo à formatação de gestão participativa, ministrada por docentes do curso de Turismo da Universidade Estadual do Amazonas (UEA).

FOTO: Tácio Melo/Amazonastur