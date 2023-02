Amazonastur discute políticas públicas nacionais para pesca esportiva, em Brasília

A pesca esportiva no Amazonas injeta cerca de R$ 500 milhões de forma direta e indireta, segundo o presidente da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), Gustavo Sampaio. Com foco neste segmento, gestores estaduais de turismo do Amazonas e de outros estados discutiram políticas públicas nacionais com o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, na terça-feira (07/02), em Brasília.

De acordo com o presidente da Amazonastur, a reunião foi direcionada no sentido de que a área da pesca esportiva seja diretamente ligada ao turismo, principalmente como serviço. O Amazonas está entre os principais destinos deste tipo de turismo no Brasil.

“A nossa particularidade como estado, como um grande celeiro da pesca esportiva, faz cada vez mais o Amazonas ficar em evidência em nível mundial. E, para nós, esse alinhamento com o Governo Federal é importante para fortalecer o segmento”, destacou Gustavo Sampaio.

Para o ministro André de Paula, a pesca esportiva é uma atividade em ascensão que assegura um retorno financeiro e econômico e beneficia a população direta e indiretamente.

“Foi uma oportunidade de discutir, sobretudo, a questão da regulamentação da atividade. E isso, sem dúvida nenhuma, vai estar no centro das das preocupações do Ministério da Pesca e Aquicultura”, afirmou.

O ministro também ressaltou a união entre os poderes federal e estadual. “Nós vamos ter que ter uma parceria muito estreita entre o Governo Federal e o Governo do Amazonas porque todos sabem que a pesca, não mais apenas a esportiva, mas artesanal, tem uma importância econômica muito grande para o estado. Vamos trabalhar muito juntos, de mãos dadas para fortalecer essa atividade e, sobretudo, para apoiar quem vive da pesca”, disse André de Paula.

Participaram da reunião os secretários de Turismo do Mato Grosso, Jefferson Moreno e Bathilde Abdala; a secretária de Turismo do Ceará, Yrwana Guerra; a secretária de Turismo e Lazer do Recife, Cacau de Paula; a secretária de Turismo da Paraíba, Rosália Lucas; e o deputado federal pelo Mato Grosso, Coronel Assis.

FOTOS: Ellen Falcão/Amazonastur e Leonardo Leão/Divulgação