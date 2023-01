Amazonastur articula novos voos e investimentos para o turismo do estado, em Madri

O Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), deu início, na quarta-feira (18/01), à agenda de promoção turística do estado com a participação na 43ª Feira Internacional de Turismo de Madri (Fitur), na Espanha. Além de atendimento ao público no estande da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), ocorreram reuniões com empresários e companhias aéreas interessadas em investir no Amazonas, como a Arajet Airlines, que confirmou o interesse em voar sem escalas para Manaus.

De acordo com o presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio, a confirmação aconteceu em reunião com o CEO da Arajet, Víctor Pacheco, o Ministro de Turismo da República Dominicana, David Collado, e Marcus Vampos, da Vinci Airports, entre outros presentes.

“Estamos articulando, conversando, buscando caminhos para que isso ocorra de uma forma segura, previsível e num breve período de tempo. E cumprimos a determinação do governador Wilson Lima, de tornar o turismo, realmente, uma matriz econômica do nosso estado, com a importância e o devido carinho, devida atenção para o segmento”, destacou Sampaio.

O CEO da Arajet, Víctor Pacheco, revelou o interesse da companhia em novos destinos brasileiros. “A Arajet como líder emblemática da República Dominicana tem interesse em explorar o mercado brasileiro, toda a parte da costa Leste e, também, Manaus, Bahia, toda essa parte de um grande mercado de importância econômica para toda a América do Sul”, explicou.

Ainda nesta semana, a equipe da Amazonastur articulou em Lisboa uma reunião com representantes da TAP Air Portugal, para tratar de estratégias que viabilizem a retomada da rota Manaus – Lisboa.

Outro foco de atuação da Amazonastur na feira é a capacitação do trade local para a venda do destino para o público europeu, que será realizada no estande da Embratur. “É uma ação estratégica para vender o destino para o trade e criar fluxo para o estado”, disse o presidente.

Localizada na capital mundial do Turismo e sede da Organização Mundial de Turismo (OMT), a Fitur vai reunir mais de 50 mil visitantes e 8 mil expositores em uma área de 69 mil metros quadrados, até o dia 22 de janeiro.

FOTOS: Kalil Michel e Anayra