Amazonas sediará uma das maiores feiras náuticas do país

O Amazonas vai receber a maior feira náutica do norte e nordeste do país, no segundo semestre de 2023. O anúncio foi feito, nesta quarta-feira (01/02), durante a participação do Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), na cerimônia de abertura da feira Barco Show, em Salvador (BA).

Na edição anterior do evento, em 2022, mais de três mil pessoas circularam pelo espaço e a feira movimentou cerca de R$12,7 milhões em negócios. O anúncio é fruto das negociações que iniciaram em novembro do ano passado entre a Amazonastur e o CEO da Barco Show Eventos, Hugo Leonardo Assis.

Desenvolver o segmento de turismo náutico na região, além de consolidar o Amazonas como rota para grandes eventos nacionais, está entre os principais focos da articulação, conforme explicou o presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio.

“O segmento náutico no nosso estado é um importante setor da nossa economia que move desde grandes empresas de cruzeiros internacionais até os barqueiros do interior. Nossa intenção de realizar a Barco Show no Amazonas é dar visibilidade ao nosso turismo náutico, que é tão singular”, explicou Gustavo Sampaio, presidente da Amazonastur.

Para o CEO da Barco Show Eventos, realizar a próxima edição no Amazonas potencializa o turismo. “Nós esperamos poder contribuir com esse desenvolvimento no que tange ao turismo náutico e poder gerar resultados, gerar emprego e gerar negócios dentro do estado”, afirmou.

*Amazonas, uma experiência única*

Além da participação na abertura do Barco Show, a Amazonastur conta com um stand próprio que irá atuar nos quatro dias evento da feira, que acontece de 02 a 05 de fevereiro, promovendo o Amazonas como destino turístico, além de proporcionar um espaço para que visitantes e empresários conheçam o segmento náutico amazonense.

“O rio Amazonas é o maior rio navegável do planeta. O Amazonas oferece ao visitante uma experiência náutica única, que é navegar por nossas estradas fluviais e ao mesmo tempo admirar a imensidão da floresta amazônica”, reforçou o presidente da Amazonastur.

O evento deve reunir cerca de 10 mil pessoas entre autoridades, empresários e entusiastas do tema.

Fotos: Larissa Holanda/Amazonastur