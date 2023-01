Amazonas registra mais de 7,5 mil novas empresas

O Amazonas, por meio da Junta Comercial do Estado (Jucea), registrou a constituição de 7.568 novos empreendimentos em solo amazonense, de janeiro a dezembro de 2022. Conforme os dados do Sistema de Registro Mercantil (SRM) da autarquia – vinculado ao Ministério da Economia –, a segmentação de serviço liderou o número de empresas abertas, com um total de 4.235 novos negócios na área.

Conforme o relatório do SRM, o mês de maio obteve o maior número de empresas constituídas no estado no ano de 2022, foram criados 811 novos CNPJs. O número é 11,9% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, que teve 727 aberturas.

Para a presidente interina da autarquia, Jacqueline Alfaia, a Jucea tem trabalhado continuamente para fornecer um ambiente de negócios atrativo para o empreendedorismo no Amazonas.

“Seguimos trabalhando para oferecer as melhores condições aos empreendedores que aqui querem investir. Facilitando e otimizando ao máximo todos nossos serviços aos usuários”, afirmou.

No ano de 2022, foram extintas 3.557 empresas, 629 empresas a mais do que o registrado em 2021, que teve o número de 3.128 extinções. Ainda de acordo com o Sistema de Registro, agosto de 2022 foi o mês que arquivou o maior número de extinções no estado, com um total de 358 empresas.

Natureza jurídica

Entre os tipos empresariais mais registrados no Amazonas em 2022, a modalidade Sociedade Empresária Limitada liderou a procura pelo empreendedor, com um total de 4.673 constituições. Seguida do registro de Empresário Individual, com 2.627 aberturas.

Municípios

Entre os municípios do estado que tiveram maior número de constituição de novos empreendimentos, destacam-se a capital do Amazonas, com 5.512 novos registros; seguida de Itacoatiara, com 204; Humaitá, com 157; Manacapuru, com 153; e Parintins, com 142 novas empresas.

Segmentação

Nos dados consolidados pela segmentação de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), em 2022, no Amazonas, a segmentação de serviços segue como líder na aberta de empresas, seguida da segmentação de comércio com 2.812 e de 295 na segmentação de indústria.

Tempo de abertura

A Junta Comercial segue trabalhando para reduzir ainda mais o tempo de abertura de novas empresas no Amazonas. E como resultado em 2022, o tempo médio para a abertura de uma nova empresa no estado passou a ser de 3 horas e 49 minutos. Em 2021, o tempo médio era de 4 horas e 44 minutos, uma redução de 55 minutos na análise de processos de registro empresarial.

Arrecadação

Outro ponto positivo demonstrado pelo SRM é quanto à arrecadação da autarquia, que foi de R$ 12.957.194,92 em 2021. Para, em 2022, um total de R$ 14.493.029,05.

Os dados da Jucea não incluem os Microempreendedores Individuais (MEIs), que são constituídos de forma virtual, por meio do portal do Empreendedor, do Governo Federal.

FOTOS: Divulgação/Jucea