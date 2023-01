Alunos do curso de formação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) recebem palestras sobre o trabalho da Ouvidoria da Secretaria de Estado de Segurança Pública

Alunos do curso de formação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) participaram, ao longo desta semana, de um ciclo de palestras com o tema Ouvidoria. A atividade é uma recomendação do Fórum Nacional de Ouvidorias de Segurança Pública, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

O primeiro evento, que é coordenado pela Ouvidoria Geral da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), recebeu alunos investigadores, mas também será aplicado aos demais alunos aprovados para os cargos de delegado e escrivão.

A palestra foi ministrada pela Ouvidora Geral da SSP-AM, Ivi Martins do Nascimento. Aos futuros investigadores, ela destacou a importância desse conhecimento ser repassado aos alunos que atuarão em prol da segurança do Amazonas.

“É importante ter essa troca para que eles saibam da existência e da função de uma ouvidoria e, principalmente, saber que podem contar com a ouvidoria em prol das funções atribuídas ao órgão para apoio em situações que podem contribuir com o trabalho do investigador”, completou a Ouvidora Geral.

A palestra com o tema Ouvidoria é uma recomendação do MJSP para a grade de formação dos futuros profissionais da segurança. As primeiras palestras foram voltadas para as turmas de alunos investigadores, mas os delegados e escrivães em formação, também, receberão a mesma formação.

De acordo com a ouvidora, as palestras para os alunos delegados e escrivães serão ministradas, conforme cronograma estabelecido pelo Instituto de Ensino de Segurança Pública (IESP).

FOTOS: Divulgação SSP-AM