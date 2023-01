Alfinetando a família, Raiane Lima revela fim do casamento com Gabriel Jesus; saiba tudo

Os fãs do jogador de futebol Gabriel Jesus foram pegos de surpresa após Raiane Lima confirmar que o casal está se separando. A revelação foi feita em uma publicação impressionante da influenciadora, que alfinetou até a família durante o desabafo.

“Antes que saia fofoca, eu mesma faço questão de avisar que eu e Gabriel não somos mais um casal. E quem quiser julgar pode julgar. Quem quiser falar umas maldades, pode falar. Já que alguns gostam de desgraça, eu mesma faço questão de anunciar o fim de algo que quase me consumiu“, escreveu Raiane, em primeiro lugar.

“Quem quiser comemorar também, pode comemorar. (Principalmente os familiares). Depois desse post, vocês saibam que nunca mais irão me ver falar sobre o que vivemos, ou sobre qualquer assunto relacionado à nossa filha. Não foi traição, foi só pressão mesmo de tudo e de todos“, revelou então.

Por fim, Raiane Lima explicou que ela e Gabriel Jesus “se davam bem”. Entretanto, fatores externos afetavam o relacionamento. “E eu não aguento mais, e não vou me forçar a algo que está me matando. É isso! Estou cansada, e com o psicólogo ferrado. Pronto, falei, estou leve“, finalizou.

Vale lembrar que Gabriel e Raiane têm uma filha juntos, a pequena Helena, de cinco meses de vida.

Fonte: Famosos e Celebridade