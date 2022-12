Agentes da Base Arpão apreendem 800 quilos de pescado ilegal

Durante a revista em uma embarcação no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), agentes que atuam na Base Fluvial Arpão, coordenada Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), apreenderam 800 quilos de aruanã, espécie de peixe protegida pelo período do defeso.

De acordo com o relatório da ocorrência, os policiais faziam uma revista de rotina na embarcação José Lemos, quando encontraram no interior do barco, dentro de caixas de isopor, 800 quilos de aruanã.



O responsável pelo pescado ilegal não foi identificado, e a carga apreendida foi encaminha para a delegacia da Base Arpão.

Base Arpão

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), sob o comando do general Carlos Alberto Mansur, a Base Arpão é uma unidade que tem atuação integrada de efetivos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Federal, Força Nacional e Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

FOTOS: Divulgação/SSP-AM