Aeronave de Asa fixa da SSP-AM transporta mais de 2 toneladas de entorpecentes apreendidas no estado

Durante o mês de janeiro, a aeronave de asa fixa da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), utilizada pelo Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA), transportou mais de duas toneladas de entorpecentes. A droga é resultado de apreensões realizadas, entre os meses de dezembro do ano passado e janeiro deste ano, nos municípios do estado e apresentadas em Manaus por questões de segurança.

Com grandes apreensões efetuadas neste mês pelo sistema de segurança, o DIOA concluiu, nesta terça-feira (24/01), o translado. Na ocasião, foram transportados cerca de 390 quilos de drogas apreendidos no município de Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus). A apreensão foi registrada no último dia 17/01.

De acordo com o diretor-adjunto do DIOA, delegado Reinaldo Figueira, a aeronave tem atuado com eficiência, auxiliando nas apreensões e facilitando a logística dos agentes de segurança.

“É mais um desafio que vem sendo cumprido com o trabalho integrado que nós estamos realizando aqui, trazendo todo esse material entorpecente do interior, tendo em vista a questão da segurança com um transporte mais célere e mais seguro para os agentes, além de uma economia aos cofres públicos, já que a aeronave pertence à estrutura da Secretaria de Segurança”, disse o delegado.

O piloto da Aeronave, tenente Fábio Melo, explicou que o transporte que seria feito em dezesseis horas em meios fluviais, foi realizado em cerca de quatro horas com o uso da aeronave.

“O transporte via fluvial demoraria cerca de 16 horas e, com a aeronave, reduzimos para quatro horas contando ida e volta. Além de ser muito mais econômico para o estado, reduz risco das equipes terrestres que ficariam responsáveis por esse transporte fluvial e vindo pelo ar não temos esse risco da região amazônica”, explicou o piloto.

As outras apreensões realizadas foram no município de Jutaí com 608 kg, que já estão em posse do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), e no município de Japurá, onde foram apreendidos 1,2 toneladas.

Asa fixa – A Aeronave de Asa Fixa do DIOA foi adquirida pela SSP-AM em dezembro de 2022, após ser apreendida em uma operação da Polícia Federal no estado do Mato Grosso (MT). Ela passou por uma reforma total e foi colocada à disposição das forças de segurança do Amazonas.

Fotos: Carlos Soares/SSP-AM