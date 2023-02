ADS auxilia escoamento de 58 toneladas de produtos em janeiro

O programa Balcão de Agronegócios realiza a intermediação das negociações entre produtores rurais e grandes compradores

O Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), auxiliou o escoamento de 58,5 toneladas de produtos alimentícios, provenientes da produção rural de sete municípios do interior, durante o mês de janeiro, movimentando mais de R$ 174 mil. Por meio do programa Balcão de Agronegócios, a instituição realiza a intermediação das negociações entre produtores rurais/extrativistas e consumidores, privados ou governamentais.

Os municípios que registraram vendas com o auxílio da ADS foram: Presidente Figueiredo, Iranduba, Careiro, Manaus, Manacapuru, Nova Olinda do Norte e Lábrea. Ao todo, 14 itens foram comercializados, como abobrinha, couve, abacaxi, limão, jerimum, polpa de cupuaçu, castanha, tucumã, massa de mandioca, banana, pacovã, queijo coalho, mamão, macaxeira e amido.

Conforme o coordenador do Balcão do Agronegócio, Mario Moura, o mês de janeiro é atípico devido às condições climáticas que influenciam na produção rural. “Ainda com a sazonalidade, o saldo foi positivo. A subida dos rios influencia a produção de várzea e reduz a quantidade de itens a serem vendidos, mas conseguimos escoar uma boa quantidade, fazendo toda a diferença para o produtor”, diz.

Entre os estabelecimentos que adquiriram alimentos dos produtores rurais apoiados pela ADS estão: Nova Era, Manaus Moderna, Manaós Comercial, Sítio Beija Flor, Isac da Tapioca, Nova Horta, Gusta+ Sorvetes, Extrativismo e Comercial Xisto.

Sobre o programa

Criado em 2016, o Balcão de Agronegócios integra um conjunto de políticas públicas do Governo do Amazonas para auxiliar o produtor rural na comercialização justa de seus produtos e na logística.

A missão principal é aproximar os produtores rurais das empresas e estabelecimentos comerciais, agregando valor à cadeia produtiva e dando ao consumidor final a oportunidade do consumo de produtos com qualidade e menor preço. Além de gerar emprego e renda, elimina o papel do atravessador no processo de comercialização, apoiando a logística de escoamento da produção agrícola.

Cadastro

Produtores rurais e individuais, associação, cooperativa e extrativistas, interessados em participar do Programa Balcão de Agronegócios, precisam realizar cadastro na sede da ADS, na avenida Carlos Drummond de Andrade, 1.460, bloco “G”, 1º andar, Ulbra, conj. Atílio Andreazza, bairro Japiim, zona sul de Manaus, com a carteira de produtor rural.

FOTO: Ruth Jucá/ADS