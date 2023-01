Ações policiais prenderam 48 pessoas no Amazonas durante fim de semana

Entre a manhã de sexta-feira (20/01) e as primeiras horas desta segunda-feira (23/01), 48 pessoas foram presas e cinco adolescentes foram apreendidos durante ações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). As prisões e apreensões foram efetuadas em Manaus e nos municípios de Atalaia do Norte, Boca do Acre, Borba, Careiro da Várzea, Coari, Fonte Boa, Jutaí, Lábrea, Novo Airão, Manacapuru, Maués, Nhamundá e Presidente Figueiredo.

Ao todo, as equipes policiais tiraram de circulação aproximadamente 1.900 porções de drogas, 13 armas de fogo, 56 munições e uma quantia de R$2.456,95 em dinheiro. A maioria dos suspeitos foram presos pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas.

Na sexta-feira (20/01), dois homens, entre 27 e 33 anos, foram presos por policiais militares da Força Tática, no bairro São José, zona leste de Manaus, pelo crime de furto. Os policiais encontraram dois steps, um macaco mecânico, uma chave de roda, uma tampa de mala de veículo, uma mala contendo medicamentos diversos e uma maleta com ferramentas. Eles foram encaminhados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na zona leste da capital, bairro Colônia Antônio Aleixo, um homem, de 26 anos, foi preso por policiais militares da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) pelo crime de tráfico de drogas, no sábado (21/01). Em posse do suspeito foi apreendido 250 gramas de cocaína, 25 gremas de pasta-base, uma porção de maconha, uma balança de precisão, uma moto Honda 160 cor cinza, placa QZR-9167 e R$ 40 em dinheiro. O homem foi encaminhado ao 14°DIP.

No domingo (22/01), três homens, entre 19 e 23 anos, foram presos e uma adolescente, de 15 anos, foi apreendida por ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo, por policiais militares da 27ª Cicom, no bairro Novo Aleixo, zona norte da capital. Com os suspeitos foram apreendidos uma arma caseira, tipo SMT, desmontável, com carregador, oito munições não deflagradas, uma balança de precisão, 39 trouxinhas de oxi, três porções médias de oxi, uma porção média de maconha e uma porção média de cocaína. Os infratores foram levados para o 6°DIP.

Interior

No município de Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus), policiais militares prenderam uma mulher, de 42 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Com os policiais foi apreendido um aparelho celular, Redmi Not, de cor verde, sete porções de pedra oxi, duas porções de maconha e R$193 em espécie. A suspeita foi encaminhada para a 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

As demais prisões ocorreram nos municípios de Atalaia do Norte, Borba, Careiro da Várzea, Coari, Fonte Boa, Jutaí, Lábrea, Novo Airão, Manacapuru, Maués, Nhamundá e Presidente Figueiredo.