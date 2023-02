Ações policiais prenderam 47 pessoas no Amazonas durante fim de semana

Entre a manhã de sexta-feira (03/01) e as primeiras horas desta segunda-feira (06/01), 47 pessoas foram presas e 11 adolescentes foram apreendidos durante ações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). As prisões e apreensões foram efetuadas em Manaus e nos municípios de Atalaia do Norte, Boca do Acre, Coari, Ipixuna, Itacoatiara, Lábrea, Manacapuru, Pauini, Parintins, Rio Preto da Eva, Tonantins e Urucará.

Ao todo, as equipes policiais tiraram de circulação aproximadamente 647 porções de drogas, oito armas de fogo, 34 munições e uma quantia de R$ 2.882,90 em dinheiro. Os suspeitos foram presos por suspeita de envolvimento em crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas.

Na sexta-feira (03/02), um homem, de 24 anos, foi preso e um adolescente, 17, apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. A prisão foi efetuada por policiais militares da Força Tática, no Santo Agostinho, zona oeste de Manaus. Os policiais encontraram um revólver, de calibre 38, com numeração suprimida, quatro munições intactas e uma munição deflagrada, uma porção de cocaína, três porções de oxi e R$37 em dinheiro. Os infratores foram encaminhados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na zona norte da capital, no Monte das Oliveiras, dois homens, com idades entre 32 e 36 anos, foram presos por policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), pelo crime de tráfico de drogas, no sábado (04/02). Com os suspeitos foram apreendidas uma trouxinha de oxi, uma trouxinha de cocaína, 44 gramas de maconha, uma balança de precisão e R$65 em espécie. Os suspeitos foram levados para o 6ºDIP.

No domingo (05/02), um adolescente, de 17 anos, foi apreendido por policiais militares da 20ª Cicom, pelo ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo, no bairro Tarumã, zona oeste da capital. Com o suspeito foi apreendido uma pistola, de marca Taurus, com nove munições intactas. O adolescente foi encaminhado para o 19°DIP.

Interior

No município de Ipixuna (a 1.367 quilômetros de Manaus), policiais militares prenderam dois homens, com idades entre 35 e 46 anos, pelo crime de homicídio, que vitimou um homem de 19 anos. Diante do ocorrido, os policiais foram até o local informado, localizaram os suspeitos e os encaminharam até a 67ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

As demais prisões ocorreram nos municípios de Atalaia do Norte, Boca do Acre, Coari, Itacoatiara, Lábrea, Manacapuru, Pauini, Parintins, Rio Preto da Eva, Tonantins e Urucará.

FOTO: Divulgação/SSP-AM