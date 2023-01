Ações policiais prenderam 27 pessoas no Amazonas durante o fim de semana

Entre a manhã de sexta-feira (27/01) e as primeiras horas desta segunda-feira (30/01), 27 pessoas foram presas e seis adolescentes foram apreendidos durante ações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). As prisões e apreensões foram efetuadas em Manaus e nos municípios de Boca do Acre, Coari, Eirunepé, Ipixuna, Lábrea, Juruá, Manacapuru, Maués, Novo Airão, Pauini, Rio Preto da Eva e São Paulo de Olivença.

Ao todo, as equipes policiais tiraram de circulação 1.280 porções de drogas, três armas de fogo, 29 munições e uma quantia de R$2.974 em dinheiro. A maioria dos suspeitos foi presa pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas.

Na sexta-feira (27/01), dois homens, entre 27 e 29 anos, foram presos por policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (ROCAM), no bairro Dom Pedro 1, zona centro-oeste de Manaus, pelo crime de roubo. Os policiais encontraram o veículo Fiat/Argo, de placa RVO-4A94, um aparelho celular, marca Samsung A30, de cor azul, R$303 em espécie. Os suspeitos também estavam com um simulacro de pistola Glock. Eles foram encaminhados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na zona norte da capital, bairro Compensa, dois homens, com idades entre 19 e 25 anos, foram presos e um adolescente de 17 anos, foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo, por policiais militares da Força Tática, no sábado (28/01). Em posse dos suspeitos foi apreendido um revólver, calibre 38, marca Taurus, um revólver, calibre 38, marca Rossi, 23 munições, um carregador de 9MM. Foi apreendido também, um veículo Fiat/Pálio, de placa PHL-8628. Os suspeitos foram levados ao 6ºDIP.

No domingo (29/01), um homem, de 19 anos, foi preso por policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Alfredo Nascimento, zona norte da capital. Com o suspeito foi apreendido uma porção, com dez gramas de oxi, uma porção, com oito gramas de cocaína e uma balança de precisão. O homem foi levado para o 6°DIP.

Interior

No município de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus), policiais militares prenderam um homem, de 31 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Com o suspeito foi apreendido, 850 gramas de skunk, uma porção pequena de cocaína, uma porção pequena de maconha, uma balança de precisão, três celulares e R$1.636 em dinheiro. O homem foi conduzido para a 77º Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

As demais prisões ocorreram nos municípios de Boca do Acre, Coari, Eirunepé, Ipixuna, Lábrea, Juruá, Manacapuru, Maués, Pauini, Rio Preto da Eva e São Paulo de Olivença.

