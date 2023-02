A UFAM Inicia HOJE (08) a partir das 8h NOVAS inscrições para Cursos de Línguas Presenciais e Online

A CEL / UFAM (Centro de Estudos de Línguas da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Amazonas) inicia hoje a partir das 8h as inscrições para cursos de Espanhol, Inglês e outras línguas.

As vagas são para cursos presenciais e online, que devem começar no primeiro semestre de 2023, com foco na comunidade interna e externa da Ufam, conforme afirma a universidade.

Inscrições

As inscrições iniciam HOJE (08/02) a partir das 8h e vão estar disponíveis até o dia 21/02/2023 por meio deste formulário de inscrição: https://forms.gle/c3PfzNkuhDwRdSwD6

Apos efetivar cadastro, o aludo receberá um e-mail com instruções para gerar a Guia de Recolhimento da União (GRU) para pagamento da inscrição nos cursos.

As aulas tem previsão para começarem a partir do dia 18 de março de 2023.

Cursos oferecidos

O edital lista cursos regulares sequenciais de Espanhol, Francês, Inglês, Libras, Japonês e Portugues para Estrangeiros.

Para modalidade presencial, haverá também curso de Português para vestibulares e ENEM, produção de texto em língua portuguesa, português para surdos (60h/a).

Já os cursos online serão ministrados a noite. O curso de reficiência em leitura e compreensão de textos em espanhol, francês e inglês vão ser passados de segunda a quinta-feira, das 19h30 às 21h30 (60h/a) e aos sábados (8h30 às 11h30), as aulas serão exclusivas para acadêmicos de mestrado e doutorado.

Os cursos terão uma parcela a ser paga por aluno a cada semestre. Na edição presente, os valores estão custando a partir dos R$ 120,00. Para mais detalhes, acesse o Edital.