Nesta manhã de quarta-feira (08), Key Alves surpreendeu os confinados do “Big Brother Brasil 23” ao revelar uma intimidade de Gustavo Benedeti, seu affair dentro da casa. A jogadora de vôlei afirmou que o “cowboy” gosta de receber lambidas na região do peitoral.

“A hora que catar esse homem esquece. Já sei que ele gosta de chup4d4 no tórax”, revelou Key Alves em conversa com Fred Nicácio. O médico afirmou que também gosta do carinho. “Quem não? Isso aí, eu amo”, confessou Nicácio.

Reggaeton para o Café da manhã

“Pô, uma lambidinha…”, o cowboy deixou no ar. Vale lembrar que, recentemente, Key Alves admitiu ter gosto por pés e chega até mesmo a cheirar o próprio chulé. Segundo a jogadora de vôlei, o odor de seus pés é agradável e, por isso, ela gosta de senti-lo.