54° BIS – Cantata de Natal: “Veja as fotos”

Humaitá (AM) – Na noite do dia 10 de dezembro de 2022, o 54º Batalhão de Infantaria de Selva (54º BIS) realizou a tradicional Cantata de Natal.



O evento contou com a participação dos Projetos: Programa Educacional Bombeiro Mirim, Programa Pelotão Mirim/ 4º BPM e Obra Social Santa Clara das Cáritas Diocese de Humaitá. Tais projetos contam com o apoio da Banda de Música do Batalhão, que promove a inicialização musical das crianças participantes.



Essa noite especial contou ainda com a presença de músicos e cantores locais, familiares das crianças, amigos do Batalhão e população humaitaense, que ajudaram a abrilhantar a atividade.

Conferir: