4ª edição da revista Diálogos Formativos está prevista para ser lançada em junho deste ano

O edital da quarta edição da revista Diálogos Formativos segue aberto até o dia 15 de março (15/03) deste ano para submissão de novos artigos, pesquisas e relatos de experiências educacionais de servidores do ensino público estadual. Esta é mais uma iniciativa que visa valorizar o trabalho e a atuação dos professores da rede.

O envio dos trabalhos devem ser realizados de forma on-line, por meio do e-mail [email protected].

A revista, que teve a primeira edição lançada em 2020, integra as ações do Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta (Cepan), da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), que promovem a divulgação das práticas e trabalhos produzidos por professores e demais servidores da educação do Amazonas.

Segundo a coordenadora de Produção Técnica e Científica do Cepan, Carmem Lúcia de Souza, a revista divulga práticas voltadas para a questão pedagógica, científica e amazônica.

“A revista tem o objetivo de publicar os saberes dos professores, as experiências exitosas deles, para que possam compartilhar essas boas práticas educacionais, sempre utilizando uma abordagem técnico-pedagógica voltada para as nossas questões amazônicas, no que se refere assim a uma educação pública”, destacou Carmem.

A coordenadora também explicou como é feita a avaliação e a escolha dos artigos e trabalhos enviados, para que estes sejam divulgados na revista.

“Esses artigos e relatos de experiência passam por uma avaliação do comitê científico, que é constituído por profissionais da Seduc e profissionais parceiros, que são professores da Ufam (Universidade Federal do Amazonas), do Ifam (Instituto Federal do Amazonas), da UEA (Universidade do Estado do Amazonas). Os trabalhos submetidos são analisados, para verificar se estão em conformidade com o formato da revista e depois é dada uma devolutiva para eles, de acordo com os períodos e as datas dispostos no edital”, disse a coordenadora.

As três edições anteriores do periódico estão disponíveis na plataforma Saber Mais. A revista é disponibilizada nos formatos impresso e digital.

FOTOS: Eduardo Cavalcante / Seduc