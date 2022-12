3 Copas do Mundo, 7 bolas de ouro e mais: Confira todos os títulos e premiações de Pelé

Quando se pensa em futebol e nos grandes jogadores do esporte um nome é obrigatório: Pelé. O Rei do Futebol, como era conhecido, durante sua vida e sua carreira deixou seu nome marcado na história da modalidade. Ele fez história com a camisa do Santos e com a amarelinha da Seleção Brasileira. O fato dele ser tratado como o Maior Jogador da História do Futebol se faz pelas suas conquistas individuais, recordes e títulos relevantes conquistados.

Um detalhe que ainda vale se destacar em relação ao Rei do Futebol é o fato de que além do Alvinegro Praiano e da Seleção Canarinho, o único time que o histórico camisa 10 defendeu foi o New York Cosmos, dos Estados Unidos. Pelé é tão relevante que é o maior da história do futebol sem ter defendido um time europeu. Agora, vamos conferir os títulos que credenciam a história do Rei, de acordo sua biografia no site Wikipedia.