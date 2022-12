2023 PREPAREM O BOLSO, TAXA DE AGUA EM HUMAITÁ VAI TRIPLICAR APOS COSAMA ASSUMIR CONTROLE DA COHASB

A informação circula nos bastidores da noticia no município humaitaense, o gestor municipal Dedei Lobo não confirmou ou anunciou nada a respeito, mas o diretor presidente Renan Maia deu a dica em um programa de rádio local.

O disse me disse já corre pela cidade e a reação da população não é das melhores, então como as notícias da prefeitura são cheias de opções, ou seja, você escolhe em qual vai acreditar, vamos dar uma ajuda e já passar adiante esta informação Bom bastatica que já virar assunto da semana…

A PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA COHASB DEVE DEVOLVER A POSSE DA AUTARQUIA QUE TINHA CONTRATO COM A “COSAMA” EM QUE, IRIA GERIR A COMPANHIA DE AGUAS NO MUNICÍPIO POR 20 ANOS, JUSTAMENTE EM 2023 ESSA POSSE VENCERÁ E A GESTÃO MUNICIPAL DEVERÁ DEVOLVE-LA A COSAMA QUE É GERIDA PELO GOVERNO DO AMAZONAS.

O GESTOR DO MUNICÍPIO DEDEI LOBO, INFORMOU QUE A EMPRESA COSAMA, VAI INVESTIR EM TODA A REDE DE ABASTECIMENTO COM UMA CENTRAL DE TRATAMENTO PARA OFERECER AGUA DE QUALIDADE PARA OS CONSUMIDORES DO MUNICÍPIO.

O ASSUNTO É LONGO, E DEVE SER DEBATIDO, NO PARLAMENTO MUNICIPAL E NO MEIO SOCIAL.

QUE VENHA MAIS NOTÍCIAS BOAS EM 2023.

