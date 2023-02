18 postos de combustíveis são fiscalizados para inibir uso de ‘Paredão’ de som

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), realizou, no domingo (05/02), a Central Integrada de Fiscalização (CIF), em 18 postos de combustíveis, nas zonas norte, oeste e leste de Manaus. O objetivo da ação é fiscalizar casos de perturbação da ordem em estabelecimentos que usam “paredões” de som.

Conforme o secretário-executivo do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-F), capitão QOPM Diego Magalhães, coordenador da ação no domingo, a atividade preventiva tem o intuito de assegurar que as legislações relacionadas ao excesso de som alto e cumprimento de exigências associadas aos estabelecimentos sejam cumpridas.

“Cumprindo a determinação do governador Wilson Lima, estamos, mais uma vez, no fim de semana, fiscalizando postos de combustíveis, locais de aglomeração para inibir a prática do uso de ‘Paredão’, dessa forma, levando paz e sossego para a população e diminuindo as ocorrências de poluição sonora”, disse o capitão.

A CIF fiscalizou 18 postos de combustíveis em bairros das zonas norte, oeste e leste da capital, como: Tarumã, Cidade Nova, Santa Etelvina, Novo Aleixo, Cidade de Deus, Alfredo Nascimento e Jorge Teixeira.

No domingo, os “paredões” de som não foram encontrados nos locais fiscalizados. No entanto, a equipe da CIF orientou aos funcionários dos locais sobre o objetivo da ação e o uso ilegal do “paredão” que causa a perturbação do sossego.

Efetivo

A CIF contou com um efetivo de quase 40 servidores, entre os órgãos da SSP-AM, do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Manaus (PMM).

Além dos órgãos da SSP-AM, participaram da CIF representantes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM), Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (NEOT), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Sejusc).

FOTOS: Erikson Andrade/SSP-AM